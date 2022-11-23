Париж, , 19:00 — REGNUM Вопрос Крыма Киеву пора закрыть, заявил экс-депутат парламента Франции Пьер Лелуш, пишет Le Figaro.

Зал заседаний парламента Франции Richard Ying et Tangui Morlier

Французский политик призвал киевские власти «оставить Крым» в покое. Он аргументировал своё предложение тем, что русские всё равно не отдадут Крым.

Тем более что Крым русский, он никогда не был «под Киевом». Другой вопрос, что его «отдали» УССР по решению генсека КПСС Никиты Хрущёва, но регион тогда был частью Советского Союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Politico сообщила о разногласиях между Западом и Киевом в отношении Крыма