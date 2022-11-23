Париж, 23 ноября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Вопрос Крыма Киеву пора закрыть, заявил экс-депутат парламента Франции Пьер Лелуш, пишет Le Figaro.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний парламента Франции

Французский политик призвал киевские власти «оставить Крым» в покое. Он аргументировал своё предложение тем, что русские всё равно не отдадут Крым.

Тем более что Крым — русский, он никогда не был «под Киевом». Другой вопрос, что его «отдали» УССР по решению генсека КПСС Никиты Хрущёва, но регион тогда был частью Советского Союза.