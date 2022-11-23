Анкара, , 18:48 — REGNUM Конфликт Москвы и Киева завершится не на поле боя, а за столом переговоров, заявил 23 ноября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передают турецкие СМИ.

Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

По его словам, весной 2022 года стороны были близки к достижению договоренностей о прекращении огня, однако затем «отошли от диалога». Ситуация стала запутаннее, но надежда сохраняется, сказал министр.

Ранее в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Эрдоган заявил о необходимости «оживить» переговоры.

«Президент Эрдоган заявил, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах», — отметили также в канцелярии.