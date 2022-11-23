Молдавия, , 17:53 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду прокомментировала ситуацию, сложившуюся вокруг электроснабжения страны, обвинив в происходящем Россию. Соответствующее заявление Санду опубликовала 23 ноября в своём аккаунте в «Твиттере».

Майя Санду European People's Party

По её словам, «Россия оставила Молдавию в темноте». Она также сообщила, что не может «доверять режиму, который оставляет нас в темноте и холоде», и что единственным путём Молдавии должен оставаться тот, который ведёт «к свободному миру».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате массированного ракетного удара по территории б. УССР, который был нанесён 23 ноября, ряд подконтрольных Киеву территорий испытывает проблемы с энергоснабжением. Отключения электричества также наблюдаются в Молдавии и Приднестровье.