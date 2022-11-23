Париж, 23 ноября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон «планирует прямые контакты» с Владимиром Путиным в ближайшие дни, передает 23 ноября AFP.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Ранее Макрон рассказал, что намерен позвонить президенту России после саммита «Большой двадцатки» в Индонезии (завершился 17 ноября 2022 года).

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь 21 ноября сообщил, что пока такого разговора в графике президента нет.