Москва, 23 ноября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. «Негативные мнения о Казахстане», высказываемые в эфире российских телеканалов, заслуживают реакции со стороны властей РФ. Об этом заявил журналистам 23 ноября замглавы казахстанского МИД Роман Василенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Астана

Поводом для заявления Василенко послужило высказывание российского политолога Дмитрия Дробницкого, сделанное им в эфире ток-шоу телеканала «Россия» «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Дробницкий заявил, что Казахстан станет «следующей проблемой», так там тоже могут начаться «нацистские процессы».

По словам Василенко, которые приводит РИА Новости, в Казахстане не считают это отражением официальной позиции РФ и при этом полагают, что такие заявления «наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и… заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане широкое распространение получили так называемые языковые патрули — объединения казахских националистов, агрессивно требующих от русских работников сферы услуг говорить с потребителями на казахском языке. Деятельность языковых патрулей в массе своей не получает какой-либо юридической оценки со стороны местных правоохранительных органов. Радикальная русофобия также повсеместно распространена в казахстанском сегменте ведущих соцсетей.

Стоит также напомнить, что ранее посол киевского режима в Казахстане Пётр Врублевский заявил журналистам о необходимости убийства русских. В начале октября в МИД РФ был вызван глава казахстанской дипмиссии, которому было указано на то, что Врублевский после этого, вопреки предыдущим обещаниям Астаны, так и не покинул территорию Казахстана, продолжая посещать в казахстанской столице дипломатические приёмы в рамках должностных обязанностей главы представительства Киева.