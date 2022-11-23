Мишустин: пессимисты ошиблись, прогнозируя сильное падение ВВП РФ

Москва, , 16:26 — REGNUM Спад ВВП России по итогам 2022 года может составить менее трёх процентов, заявил 23 ноября на совещании по экономическим вопросам премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Nalog.ru

Заявив, что прогнозы по ВВП России улучшились во втором полугодии, глава правительства высказал мнение об «ошибке пессимистов». Улучшили прогноз, добавил он, и международные организации, в том числе Всемирный банк и МВФ.

«По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам 2022 года на показатель, может быть, и менее трёх процентов [снижения ВВП]», — заявил Мишустин.