Мишустин дал прогноз по ВВП РФ по итогам года
Мишустин: пессимисты ошиблись, прогнозируя сильное падение ВВП РФ
Москва,
23 ноября 2022, 16:26 — REGNUM Спад ВВП России по итогам 2022 года может составить менее трёх процентов, заявил 23 ноября на совещании по экономическим вопросам премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Заявив, что прогнозы по ВВП России улучшились во втором полугодии, глава правительства высказал мнение об «ошибке пессимистов». Улучшили прогноз, добавил он, и международные организации, в том числе Всемирный банк и МВФ.
«По нашим предварительным прогнозам, мы вполне можем выйти по итогам 2022 года на показатель, может быть, и менее трёх процентов [снижения ВВП]», — заявил Мишустин.
История вопроса
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Термин "макроэкономика" впервые использовал норвежский экономист, лауреат Нобелевской премии «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов» Рагнар Фриш 14 августа 1934 года. Он в своей статье предложил делить анализ на макро- и микро-. Основателем современной теории макроэкономики, который заложил основную систему и терминологию, называют английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса — автора книги «Общая теория занятости, процента и денег», выпущенной в 1936 году.