* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 23 ноября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Талибы* ― организация, деятельность которой запрещена в РФ

josealbafotos Тюрьма

В Афганистане продолжаются аресты и пытки гражданских и военных служащих бывшего правительства талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под предлогом хранения оружия. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в основном разыскивают бывших силовиков, а в некоторых случаях арестовывают и сажают в тюрьму гражданских служащих. Радикалы пытают этих людей, требуя сдать оружие. А граждане, у которых его нет, из-за пыток готовы выплатить талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) деньги. Об этом сообщает газета «8 Собх».

В репортаже издания рассказывается об аресте и пытках одного из служащих предыдущего правительства. Из боязни нового ареста и пыток, он скрыл своё имя. Этот мужчина является жителем уезда Бехсуд афганской провинции Вардак, ему 36 лет.

Около трёх недель назад Мохаммад Ибрагим (псевдоним) был арестован сотрудниками разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обвинению в том, что он был государственным служащим и скрыл оружие и правительственный автомобиль. Мохаммад Ибрагим был заключён в тайную тюрьму талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на неделю и подвергался пыткам. В беседе с газетой «8 Собх» он сказал, что талибская (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведка не освободила его до тех пор, пока местные старейшины не дали гарантий, а сам он был готов заплатить стоимость оружия.

Мохаммад Ибрагим сейчас остановился в доме своего друга. Он рассказал, что был простым рабочим при предыдущем правительстве и во время первого президентского срока Ашрафа Гани два года работал водителем в управлении делами президента.

Мохаммад Ибрагим, потерявший отца в подростковом возрасте в результате теракта и являющийся единственным кормильцем семьи из четырёх человек, после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерял работу водителя и больше не мог обеспечивать семью. Из-за этого он переехал со своей семьей из Кабула на землю своего отца в Бехсуде и был вынужден заняться сельским хозяйством.

В последнее время он работал в поле со своим младшим братом. Однажды около трех часов ночи он был безо всяких объяснений арестован сотрудниками разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и доставлен в один из пыточных центров.

Мохаммад Ибрагим рассказывает, что для того, чтобы он не знал, куда его везут, сотрудники разведки завязали ему глаза черной тканью. Он говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вывезли его из уезда Бехсуд, потому что машина ехала долго. По прибытии на место радикалы вытащили его из машины, отвели в тёмную комнату и связали руки и ноги толстой веревкой.

В эту ночь Ибрагима уже прощался с жизнью, но больше беспокоился о своей больной матери, младшем брате и сестре-подростке. По его словам, связав ему руки и ноги, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставили его спать на мокром полу. Урожая кнутом и пистолетом, они спрашивали, где он спрятал машину и пистолет. Мохаммад Ибрагим отрицал наличие у него оружия или автомобиля, подвергся пыткам до такой степени, что ему показалось, что у него оторвана левая нога. По его собственным словам, он несколько раз терял сознание под пытками талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а как только приходил в себя, его пытали снова и снова.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Мохаммад Ибрагим говорит, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избивали его по нескольку раз в сутки, и днём, и ночью, пока через неделю боли и страданий он был вынужден признаться в наличии оружия.

Мохаммад Ибрагим говорит, что при посредничестве старейшин Бехсуда ему удалось раздобыть миллион афгани (стоимость оружия) и он был освобождён из-под стражи под гарантию старейшин.

«Забрав деньги, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили меня, что если я открою рот по этому поводу, жизни моей семьи и всех моих родственников будет угрожать опасность», ― добавил собеседник издания.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оставили Ибрагима с завязанными глазами и в полуобморочном состоянии на дороге недалеко живом от уезда Бехсуд. Домой его доставили местные жители. Он жалуется, что ни один режим ни в одной стране не обращается со своими гражданами как с преступниками.

Проведя день со своей семьёй в Бехсуде, Ибрагим был перевезён в Кабул своим дядей и был госпитализирован в одну из частных больниц. Он не сказал врачам, что находится в таком состоянии из-за пыток талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опасаясь за свою жизнь. Мохаммад Ибрагим говорит, что то немногое, что у него было, было истрачено, и теперь он впал в нищету. Его сердце гложет страх, отчаяние и неуверенность в будущем.

Ибрагим находится в очень плохом физическом и психическом состоянии, и опасается, что может снова попасть в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас его больше всего беспокоит будущее его матери, сестры-подростка и младшего брата.

За время нахождения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у власти в Афганистане аналогичные жалобы подали ещё несколько граждан. Они подчеркнули, что не были освобождены до тех пор, пока не согласились выплатить стоимость оружия.