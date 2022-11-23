Москва, 23 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Инвестиции в криптовалюты до сих пор остаются высокорисковыми, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

(сс) geralt Криптовалюта

«Многие инвесторы не имеют достаточной экспертности при осуществлении вложений, поэтому такие большие потери.

Пока инвесторы не будут достаточно подкованы в этих вопросах, на рынке не будет достаточно квалифицированные инвесторы большие потери неизбежны.

Далее эти потери могут расти в объёмах. Отдельные инвесторы уже потеряли до 70-80% своих вложений. И это могут быть не конечные потери», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, биткоин продолжает шокировать инвестиционных вкладчиков. Потери инвесторов за один день, 18 ноября, составили рекордные $1,9 млрд на инвестициях в биткоин.

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