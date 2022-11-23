Москва, 23 ноября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Резолюция Европарламента, где России упоминается как «страна — спонсор терроризма — дымовая завеса для реабилитации военных преступлений режима Зеленского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Государственная дума Леонид Слуцкий

«Никакой юридической силы очередной русофобский опус ЕП не имеет, его основная задача — не допустить снижения градуса демонизации России, не дать правде о националистической сути властей в Киеве прорваться сквозь цензуру европейской власти», — заявил Слуцкий.

По сути, это Европарламент непосредственный политический «спонсор» террористической и укрофашисткой хунты в б. УССР, подчеркнул парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что резолюцию европарламентарии приняли в Страсбурге весьма скоропостижно, ровно после того, как по всем западным СМИ прокатилась волна публикаций о расстреле безоружных российских военнопленных.

Европарламент (ЕП) принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Согласно документу, голосование по этой резолюции не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.