Приграничные районы Афганистана и Ирана ищут пути экономического сотрудничества

Герат, Афганистан, , 15:40 — REGNUM Представители частного и государственного секторов Афганистана и Ирана приняли участие в пятом диалоге по экономическому сотрудничеству между афганской провинцией Герат и иранским останом Хорасан-Резави, который состоялся в городе Герате. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Представители двух стран обсудили возможности развития торговли между двумя приграничными провинциями.

По данным СМИ, это первое обсуждение экономического сотрудничества между этими регионами после прихода к власти правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«К сожалению, рабочие группы в прошлом носили символическую форму, проблемы, которые поднимались, росли день ото дня и не имели практических и реализационных аспектов», ― отметил Хамидулла Хадим, глава торгово-промышленной палаты Герата.

«Мы надеемся, что в свете политических изменений, которые произошли в Афганистане, мы сможем решать вопросы на месте», ― сказал Абдулла Дашти, заместитель главы Гератской торгово-инвестиционной палаты.

По словам источника, в ходе диалога будет обсуждаться деятельность в пяти сферах: таможенные вопросы, транспорт, нефть и газ, промышленность и инвестиции, сельское хозяйство.

«Мы назначили специального сотрудника, который находится в постоянном контакте с афганской стороной, и в случае возникновения проблем, вопрос выносится на решение совместной комиссии», ― добавил Амир Реза Раджави, глава Департамента промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли провинции Хорасан-Резави.

Хамидулла Мутаваккиль, пресс-секретарь губернатора Герата от имени администрации Герата пообещал предпринять практические шаги «для реализации решений встречи».