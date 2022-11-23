Герат, Афганистан, 23 ноября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Представители частного и государственного секторов Афганистана и Ирана приняли участие в пятом диалоге по экономическому сотрудничеству между афганской провинцией Герат и иранским останом Хорасан-Резави, который состоялся в городе Герате. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Афганистан

Представители двух стран обсудили возможности развития торговли между двумя приграничными провинциями.

По данным СМИ, это первое обсуждение экономического сотрудничества между этими регионами после прихода к власти правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«К сожалению, рабочие группы в прошлом носили символическую форму, проблемы, которые поднимались, росли день ото дня и не имели практических и реализационных аспектов», ― отметил Хамидулла Хадим, глава торгово-промышленной палаты Герата.

«Мы надеемся, что в свете политических изменений, которые произошли в Афганистане, мы сможем решать вопросы на месте», ― сказал Абдулла Дашти, заместитель главы Гератской торгово-инвестиционной палаты.

По словам источника, в ходе диалога будет обсуждаться деятельность в пяти сферах: таможенные вопросы, транспорт, нефть и газ, промышленность и инвестиции, сельское хозяйство.

«Мы назначили специального сотрудника, который находится в постоянном контакте с афганской стороной, и в случае возникновения проблем, вопрос выносится на решение совместной комиссии», ― добавил Амир Реза Раджави, глава Департамента промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли провинции Хорасан-Резави.

Хамидулла Мутаваккиль, пресс-секретарь губернатора Герата от имени администрации Герата пообещал предпринять практические шаги «для реализации решений встречи».