Анкара, , 15:22 — REGNUM Президенты Турции и Сирии Реджеп Эрдоган и Башар Асад могут провести встречу в России при посредничестве российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет автор турецкой газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

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Он написал о перспективах встречи президентов Турции и Сирии. По мнению Сельви, это событие является вопросом времени. Автор отметил, что Эрдоган ранее провёл встречи с лидерами Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на непростые отношения.

«Ожидается, что встречу Эрдогана и Асада примет президент России Путин», — говорится в статье.