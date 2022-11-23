Москва, 23 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. На рынке криптовалют сейчас наблюдается двоякая ситуация. Технически, биткоин продолжает находится в медвежьем тренде и потенциально смотреть на цели ниже текущих (к $12 тыс.), заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

(сс) Andre Francois Биткоин

«Рынок криптовалют продолжает впитывать уже давно отыгранный негатив с FTX и ее фаундером SBF, а также связанными с ними инвестициями в сторонние проекты (которые также оказались под угрозой и испытывают недостаток ликвидности).

Дополнительно наводится страх вокруг Genesis, с отказом выплачивать средства инвесторов и слухами о подобной участи других проектов по аналогии с эффектом «домино».

Такие как Бутерин и площадка СМС предлагают локальные решения по повышению прозрачности в плане резервов бирж (от технических решений до публикации открытых данных от проектов на самой СМС), чтобы избежать подобное в будущем.

Почти весь новостной фон не имеет под собой почвы (как недавние посты CZ о резервах и якобы претензиях к Coinbase), они призваны скорее очистить рынок от массовых инвесторов еще больше, достигнув значений уже ниже возможных, заставив отказаться от крипты, с целью вытряхнуть «слабые руки».

Однако с другой стороны, более профессиональные участники рынка наблюдают со стороны (может быть как локальный аптренд с текущих, так и продолжение даунтренда).

CZ запускает ланчпад, токен BNB растет на новостях на 15%. С одной стороны, после победы над SBF, оставшись без серьезных конкурентов, призван сам решать: какие проекты на рынке хорошие, какие плохие, в какие стоит инвестировать, а в какие нет.

В любом случае, это может говорить о потенциальном локальном аптренде, не факт, что он что-то знает, и запуск ланчпада служит прямым сигналом к аптренду, хотя и такой сценарий возможен.

Но этот факт также стоит иметь ввиду в пользу того, что на самом деле на рынке по-прежнему есть потенциал несмотря на падение крипты и страх, который отчасти является лишь этапом в общем выжидательном движении как рынка, так и отдельных крупных игроков.

Стоит отметить, что продажи по большей части идут со стороны инвесторов, зашедших на рынок в 21-22 гг. Хотя они и продают в минус, в то же время этот объём выкупается (особенно активно последние две недели), а также переводится с бирж на холодные кошельки, которые были созданы давно (т. е. перераспределение от слабых рук к сильным, долгосрочным холдерам).

Схожую картину мир наблюдал и в 2019 году. Также продают майнеры, чтобы окупать текущие расходы на майнинг. Майнерам сейчас приходится продавать больше, так как биткоин стоит ниже среднего уровня безубыточности, который в районе 21 тыс., а при этом сложность только растёт, как и хешрейт.

Так что в текущей ситуации идёт накопление крупными игроками, но при этом курс битка и капитализация рынка может уйти ещё ниже», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за один день биткоин продолжает шокировать инвестиционных вкладчиков. Потери инвесторов составили рекордные $1,9 млрд на инвестициях в биткоин.

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