Москва, 23 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили пять беспилотников ВСУ в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя, сообщили 23 ноября в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru ПВО России

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Всего с начала спецоперации ВС России уничтожили: 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевую машину реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единицы специальной военной автомобильной техники ВСУ.