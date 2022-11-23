Москва, 23 ноября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Искусственный интеллект может стать одним из новых ключевых инструментов для решения глобальных проблем. Об этом заявил, выступая на проходящей в седьмой раз международной конференции Artificial Intelligence Journey, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Он напомнил, что в 2015 году Организация Объединённых Наций утвердила семнадцать целей устойчивого развития планеты. Среди них — борьба с изменением климата, развитие морских экосистем, развитие городов и создание инфраструктуры инноваций.

Искусственный интеллект

«Это общий долгосрочный план развития всей нашей цивилизации. Перед нами стоят сложные вызовы. Например, по данным ООН за последние тридцать лет планета потеряла больше 420 миллионов гектаров деревьев. Каждое десятилетие площадь арктических морских льдов сокращается на миллион квадратных километров. За сто лет уровень моря поднялся на 19 сантиметров, — подчеркнул Ведяхин. — Цифры заставляют задуматься. Растет население планеты. В 2015 году ООН прогнозировало население планеты в 8 миллиардов человек только к 2024 году. Но мы все с вами знаем, что достигли этой цифры значительно быстрее — в ноябре этого года. Жизнь вынуждает нас двигаться быстрее и быстрее. Поэтому как никогда актуальны новые инструменты для решения глобальных проблем. Одним из таких ключевых инструментов мировое сообщество видит именно искусственный интеллект».

Первый заместитель председателя правления Сбербанка отметил, что рабочая группа «Деловой двадцатки» по цифровизации порекомендовала правительствам использовать искусственный интеллект для достижения целей устойчивого развития. Для этого предложено создавать центры компетенций в сфере искусственного интеллекта в различных уголках Земли. «В России такие центры уже создаются. Регионы нашей страны все активнее применяют технологии ИИ для решения актуальных проблем. Сбер тоже активно участвует в этих процессах. Например, этой осенью совместно с Дальневосточным федеральным университетом мы открыли Дальневосточный центр искусственного интеллекта. Центр работает над решением экологических проблем в мировом масштабе», — Александр Ведяхин.

Ранее на открытии конференции помощник президента РФ Максим Орешкин напомнил, что, понимая важность развития технологии искусственного интеллекта благосостояния граждан и обеспечения суверенитета страны, президент РФ Владимир Путин еще в 2019 году издал указ о развитии искусственного интеллекта в России.