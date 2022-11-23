Брюссель, 23 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Еврокомиссия намерена провести встречу с переговорщиками от Сербии и Косово. Об этом 23 ноября сообщил пресс-секретарь ЕК Петер Стано.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

«Мы пригласили главных переговорщиков со стороны Косово и Сербии приехать в Брюссель. Я могу подтвердить, что мы получили подтверждение от обеих сторон приехать», — сказал Стано.

По его словам, встреча должна пройти сегодня, 23 ноября. Цель переговоров — найти выход из сложившейся ситуации «в европейском духе».

Сейчас, по словам Стано, стороны оказались в ситуации кризиса, худшего за последние годы.