В Южной Корее почтили память двух солдат, погибших при артобстреле пограничного острова

Сеул, , 14:55 — REGNUM 23 ноября в Южной Корее почтили память двух солдат, погибших в результате артиллерийского обстрела пограничного острова со стороны КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя корпуса морской пехоты.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мероприятие состоялось на Национальном кладбище в городе Тэджон (~164 км к югу от Сеула). В нём приняли участие около 200 человек, включая членов семьи погибших солдат.

Напомним, что 23 ноября 2010 года Северная Корея провела артиллерийский обстрел острова Ёнпхён. В результате инцидента погибли двое солдат и двое мирных жителей.

«Если КНДР предпримет прямую провокацию, то мы дадим немедленный ответ в свете нашего права на самооборону», — говорится в заявлении министра обороны Ли Чон Сопа, зачитанном высокопоставленным чиновником.

Комендант корпуса морской пехоты Ким Тэ Сон назвал погибших «героями», а также поклялся никогда не забывать их подвиг.

«Мы станем верными морскими пехотинцами, которые одержат победу в любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах», — добавил комендант.