Сеул, 23 ноября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. 23 ноября в Южной Корее почтили память двух солдат, погибших в результате артиллерийского обстрела пограничного острова со стороны КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя корпуса морской пехоты.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Мероприятие состоялось на Национальном кладбище в городе Тэджон (~164 км к югу от Сеула). В нём приняли участие около 200 человек, включая членов семей погибших солдат.

Напомним, что 23 ноября 2010 года Северная Корея провела артиллерийский обстрел острова Ёнпхён. В результате инцидента погибли двое солдат и двое мирных жителей.

«Если КНДР предпримет прямую провокацию, то мы дадим немедленный ответ в свете нашего права на самооборону», — говорится в заявлении министра обороны Ли Чон Сопа, зачитанном высокопоставленным чиновником.

Комендант корпуса морской пехоты Ким Тэ Сон назвал погибших «героями», а также поклялся никогда не забывать их подвиг.

«Мы станем верными морскими пехотинцами, которые одержат победу в любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах», — добавил комендант.