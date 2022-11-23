Стокгольм, 23 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. 23 ноября является последним днем, когда оппозиционные партии в риксдаге Швеции могут представить свои теневые бюджеты. Одной из таких партий стали Социал-демократы, версию которых на пресс-конференции представил бывший министр финансов Швеции Микаэль Дамберг, передает газета Aftonbladet.

Government.se Министр финансов Швеции Микаэль Дамберг

«Наш бюджет ставит на первое место благосостояние и борьбу с социальными проблемами», — сказал политик в пресс-центре риксдага.

Социал-демократы хотят среди прочего увеличить общие государственные взносы на социальное обеспечение на 1,2 миллиарда долларов США.

Дамберг также воспользовался случаем, чтобы раскритиковать бюджет правительства Швеции. По его словам, правые партии, победившие на выборах в сентябре, очень много и громко говорили о снижении цен на топливо в стране, но в реальности они фактически отказались от своих обещаний перед избирателями.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что речь идет о теневом бюджете, то есть о той версии бюджета, которая представляет любая оппозиционная партия в риксдаге. Конечной версией бюджета является законопроект правительства Швеции, поскольку именно оно протолкнет свой законопроект из-за того, что обладает большинством в парламенте.