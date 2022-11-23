Зеленые предложили снизить налоги для части жителей Швеции

Стокгольм, , 14:30 — REGNUM 23 ноября партия Зеленых представила свою версию бюджета Швеции на 2023 год. О подробностях написали журналисты новостной службы TT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, Зеленые предлагают в своем теневом бюджете специальное снижение налогов для жителей малонаселенных районов Швеции в размере 4000 крон на человека. По мнению Зеленых, это предложение прежде всего направлено на жителей сельских районов страны.

Зеленые также требуют, чтобы муниципалитеты и регионы Швеции получили на 1,4 миллиарда долларов больше по сравнению с бюджетом правительства.

Журналисты напоминают, что речь идет о теневом бюджете, то есть о той версии бюджета, которая представляет любая оппозиционная партия в риксдаге. Конечной версией бюджета является законопроект правительства Швеции, поскольку именно оно протолкнет свой законопроект из-за того, что обладает большинством в парламенте.

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