Москва, 23 ноября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Действующая система финансирования медицины через систему обязательного медицинского страхования недостаточно эффективна в населенных пунктах с низкой численностью населения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе «правительственного часа» с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Давайте зададим вопрос и себе и министру. Действующая система финансирования через Фонд медицинского страхования позволяет решить вопросы заработной платы, приобретения качественного оборудования в сельских районах?», — сказал Володин.

По его словам, действующая система финансирования через страховые взносы не может решить вопросы там, где низкая численность населения.

«Но при этом стандарт высокий. Давайте прямо это скажем. Признав это, будем искать решение… Какое? Совмещенное финансирование, за счет бюджета, другой подход, но надо признать, подушевой, как правило, не решает вопрос», — пояснил спикер Госдумы.