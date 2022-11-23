Более 90 уездов в Афганистане получат медпомощь от Всемирной организации здравоохранения

Женева, Швейцария, , 14:15 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила о своём зимнем плане подготовки медицинских учреждений Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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ВОЗ сообщила в «Твиттере», что отправит медицинскую помощь в 301 медицинское учреждение в 91 уезде Афганистана. Всего речь идёт о 693 тоннах комплектов первой помощи и медицинского оборудования.

По данным организации, упомянутая помощь будет направлена в уезды, которые лишаются доступа к медицинскому обслуживанию из-за неблагоприятных погодных условий зимой.

Эта помощь направляется в преддверии холодного сезона, когда по всему Афганистану усилилась обеспокоенность по поводу возможных вспышек заболеваний.