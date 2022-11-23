Женева, Швейцария, 23 ноября 2022, 14:15 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила о своём зимнем плане подготовки медицинских учреждений Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».
ВОЗ сообщила в «Твиттере», что отправит медицинскую помощь в 301 медицинское учреждение в 91 уезде Афганистана. Всего речь идёт о 693 тоннах комплектов первой помощи и медицинского оборудования.
По данным организации, упомянутая помощь будет направлена в уезды, которые лишаются доступа к медицинскому обслуживанию из-за неблагоприятных погодных условий зимой.
Эта помощь направляется в преддверии холодного сезона, когда по всему Афганистану усилилась обеспокоенность по поводу возможных вспышек заболеваний.