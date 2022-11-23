Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 271 человека

Джакарта, , 13:58 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии зафиксировало, что число погибших в результате землетрясения в Чианджуре, Западная Ява, возросло до 271 человека, сообщает CNN Indonesia.

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«Пропали без вести 40 человек», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

В общей сложности 2043 человека получили ранения и еще около 61 тысячи были эвакуированы.

Землетрясение магнитудой 5,6 потрясло Чианджур, Западная Ява, в понедельник, 21 ноября. Землетрясение ощущалось также в Джакарте и прилегающих районах.

Объединенная группа спасателей сосредоточилась на поиске жертв, которые всё ещё числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель индонезийского Красного Креста Юсуф Калла заявил, что вероятность гибели 151 человека, которые числятся пропавшими без вести в результате землетрясения в Чианджуре, достигла 99%.

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