ВСУ обстреляли Донецк и Горловку в ДНР

Донецк, , 13:47 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:50 (совпадает с мск) — н. п. Ленинское — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:20 ВСУ обстреляли из Красногоровки Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.