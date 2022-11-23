Донецк, 23 ноября, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщили 23 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:50 (совпадает с мск) — н. п. Ленинское — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 13:20 ВСУ обстреляли из Красногоровки Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.