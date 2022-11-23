Вальпараисо, Чили, 23 ноября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Группа двустороннего сотрудничества палаты представителей Индонезии встретилась с представителями парламента Чили в Вальпараисо, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Чили

На встрече обсуждали вопросы, представляющие общий интерес, а также политическую и экономическую ситуацию в каждой стране.

По итогам обсуждения стороны договорились о дальнейшем укреплении межпарламентского сотрудничества. Ожидается, что это сотрудничество оптимизирует двусторонние отношения между двумя странами, которые были установлены.

«Я надеюсь, что создание группы двустороннего сотрудничества и визит в Чили могут расширить сотрудничество между двумя странами в различных областях. Особенно в областях экономики, туризма, образования и культуры», — заявил один из индонезийских депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил нейтральную позицию страны на фоне острой международной ситуации.