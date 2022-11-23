Кишинёв, 23 ноября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Участники протестного митинга в Кишинёве 23 ноября потребовали, чтобы глава антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин ушла в отставку. Трансляцию ведёт пресс-служба оппозиционной партии «Шор».

OpenClipart-Vectors Протест

Акцию организовали возле здания генпрокуратуры республики, в стенах которой также расположена антикоррупционная прокуратура. Протестующие принесли плакаты с надписями: «Маргарин — не масло, Драгалин — не прокурор», «Драгалин, имей совесть, уйди в отставку» и другие.

Протестующие указали, что ещё ни один член правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) не попал под подозрение антикоррупционной прокуратуры.

«Каких воров из партии ПДС она посадила? Где дело хоть одно они раскрыли народу? А из шестидесяти депутатов ПДС более сорока уже миллионеры. Буквально за два года», — заявила одна из участниц митинга.

Напомним, Драгалин возглавила антикоррупционную прокуратуру Молдавии в августе. Ранее работала помощницей генпрокурора США в департаменте по борьбе с коррупцией и гражданским правам. Драгалин родилась в Молдавии и эмигрировала из страны в школьном возрасте с родителями.