Херсон, 23 ноября 2022, 13:54 — REGNUM Бойцы чеченского полка «Север» провели успешную спецперацию на Херсонском направлении. Потери ВСУ составили около 200 человек живой силы и несколько единиц транспортных средств. Об этом сообщил 23 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав видеокадры с места события.
Среди уничтоженных военнослужащих ВСУ имеются наёмники, отметил глава Чечни. При этом потерь в полку «Север», командовал которым Хасмагомед Магомадов («Гроза»), нет, отметил Кадыров, зато захвачено большое количество трофейного вооружения.
Точной даты проведения спецоперации на Херсонском направлении Кадыров не назвал, однако отметил, что представляет «свежие кадры» с места проведения спецоперации.
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