Москва, 23 ноября 2022, 13:18 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал некритичным существующий дефицит медицинских кадров, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко

«Дефицит кадров по врачам около 25 тыс. человек… По среднему персоналу — в пределах 50 тыс. тысяч», — сказал Мурашко, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

«Это не критичный дефицит, но он важный», — подчеркнул министр.

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