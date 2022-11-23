Глава Минздрава оценил дефицит медработников в России
Глава Минздрава Мурашко оценил дефицит медицинских кадров в России
Москва,
23 ноября 2022, 13:18 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал некритичным существующий дефицит медицинских кадров, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.
«Дефицит кадров по врачам около 25 тыс. человек… По среднему персоналу — в пределах 50 тыс. тысяч», — сказал Мурашко, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
«Это не критичный дефицит, но он важный», — подчеркнул министр.
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История вопроса
«Правительственный час» в Госдуме – одна из форм парламентского контроля. В рамках мероприятия министр или иной приглашенный выступает с докладом по заранее установленной актуальной теме, потом отвечает на вопросы депутатов, после парламентарии дают оценку и высказывают свои предложения. 23 ноября 2022 года в рамках «правительственного часа» выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на тему: «О реализации государственной политики в сфере охраны здоровья, федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" и мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам».