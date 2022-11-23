Глава Минздрава Мурашко оценил дефицит медицинских кадров в России

Москва, , 13:18 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал некритичным существующий дефицит медицинских кадров, передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Михаил Мурашко

«Дефицит кадров по врачам около 25 тыс. человек… По среднему персоналу — в пределах 50 тыс. тысяч», — сказал Мурашко, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

«Это не критичный дефицит, но он важный», — подчеркнул министр.

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