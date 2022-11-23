Джакарта, 23 ноября 2022, 13:08 — REGNUM Председатель индонезийского Красного Креста Юсуф Калла заявил, что вероятность гибели 151 человека, которые числятся пропавшими без вести в результате землетрясения в Чианджуре, достигла 99%, сообщает Kompas.
«Если поиск длится три дня, то можно сказать, что 99% погибли. Сейчас третий день», — заявил Юсуф Калла в больнице Чианджура.
Кроме того, статус экстренного реагирования будет действовать до тех пор, пока не будут идентифицированы все жертвы. По последним данным, в результате землетрясения в Индонезии погибли 268 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии выразило соболезнования близким погибших в результате землетрясения.
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