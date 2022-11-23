Джакарта, 23 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Председатель индонезийского Красного Креста Юсуф Калла заявил, что вероятность гибели 151 человека, которые числятся пропавшими без вести в результате землетрясения в Чианджуре, достигла 99%, сообщает Kompas.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

«Если поиск длится три дня, то можно сказать, что 99% погибли. Сейчас третий день», — заявил Юсуф Калла в больнице Чианджура.

Кроме того, статус экстренного реагирования будет действовать до тех пор, пока не будут идентифицированы все жертвы. По последним данным, в результате землетрясения в Индонезии погибли 268 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации в Индонезии выразило соболезнования близким погибших в результате землетрясения.