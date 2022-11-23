Кишинёв, 23 ноября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Молдавия не имеет возможностей для хранения невостребованного газа, поэтому с ноября хранит часть российских поставок на территории б. УССР. Об этом 23 ноября заявил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в своём телеграм-канале.

Moldovagaz.md «Молдовагаз»

«Определённая часть газа временно осталась в сетях Оператора передающих сетей [киевского режима] и была отражена на ОБС ТМС «Алексеевка» и «Гребеники», — написал Чебан.

По его словам, Киев всегда передавал Молдавии весь газ, который поступал республике из России. Чебан также сообщил, что объёмы поставок Газпрома молдавской стороне определяются на основании данных «Молдовагаз», которые подтверждают в Киеве.

Напомним, 22 ноября в Газпроме сообщили, что выявлена разница между объёмами газа для Молдавии, поступающими на территорию б. УССР и тем, что доходит до молдавской стороны. В российской компании пригрозили сокращением поставок.