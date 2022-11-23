Володин: депутаты Госдумы истребуют с ООО «Гугл» 1 млрд рублей в пользу детей

Москва, , 12:50 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил на пленарном заседании палаты парламента, что Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил исковые требования Дума ТВ к ООО «Гугл» на 1 млрд рублей, средства он предложил направить на решение проблем детей.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Согласно принятому решению Google обязан восстановить доступ к YouTube-каналу Дума ТВ, а в случае неисполнения решения — взыскать неустойку в размере 100 тыс. рублей в день до достижения 1 млрд рублей и каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое.

Володин предложил депутатам взять этот вопрос на контроль.

«Комитету по вопросам семьи, женщин и детей — продумать, куда необходимо направить средства, которые должен перечислить Гугл Думе ТВ, на решение проблем детей. А в случае, если деньги перечислять не будут, попытаются уйти в процедуру банкротства, попросим комитет по безопасности подумать, как мы будем эти средства возвращать. Где у них имущество, счета и все остальное. Так себя вести с парламентом России — это не с президентом США Трампом», — сказал Володин, слова которого приводит думская пресс-служба.

Парламентарий отметил, что Госдуму нельзя отключать от коммуникаций, даже если это международная компания.

«Мы свое право будем отстаивать и в международных судах, и в парламентах», — заключил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе банкротного дела, начатого в отношении российской «дочки» американской корпорации Google — ООО «Гугл», арбитражем Москвы 17 ноября 2022 года к рассмотрению было принято ещё 20 заявлений кредиторов об установлении размера требований.

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