Бывший боец спецназа раскрыл один из самых тёмных аспектов деятельности ЦРУ в Афганистане

Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Бывший член поддерживаемого ЦРУ подразделения, которое когда-то было самой жестокой и эффективной силой против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Афган Хайануддин, живущий теперь в окрестностях Питтсбурга, раскрыл в беседе с газетой 8 «Собх» некоторые подробности борьбы с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и детали истории падения Афганистана.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Трудно падать с занимаемого высокого положения, ― сказал Хайануддин. ― В Афганистане мы имели значение. Афганистан был нашей страной, и мы видели в этом смысл, Но теперь и наши генералы, и командиры, ― все в таком же положении».

В Афганистане было невозможно вступать в контакт с бойцами секретных отрядов коммандос, известных как спецподразделения (отряды «Сафари»). Они охотились на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе ночных операций, и их часто обвиняли в убийстве мирных жителей, в том числе детей. Но в сентябре прошлого года Хайануддин и его товарищи воспользовались положительным аспектом хаотичного ухода из Афганистана: помощью ЦРУ союзным войскам. Их прибытие в Соединённые Штаты в прошлом году раскрыло одну из самых тёмных сторон войны.

Мои беседы с Хайануддином и несколькими другими солдатами спецназа позволили получить новые подробности о структуре командования, операциях и последних днях деятельности оперативных подразделений, которые номинально находились под контролем афганской службы национальной безопасности, но на самом деле были созданы, обучены и контролировались ЦРУ. Бойцы этих подразделений хранят ключи ко многим тайнам войны, в том числе к тому, как разведка США в течение многих лет организовывала и наблюдала за смертоносными ночными атаками, как в конечном итоге талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогли победить, и как стала возможной тайная сделка между давними врагами и как это повлияло на силы безопасности Афганистана.

Такие солдаты, как Хайануддин, которых американские официальные лица и некоторые афганцы, противостоящие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считают героями, вызывали страх и ненависть у многих афганских сельских жителей и предавались самым ужасающим проклятиям. В то время как сотни солдат спецназа и их семьи добрались до Соединённых Штатов, в стране остались их родственники, которые при новом правительстве подверглись преследованиям, заключению в тюрьмы и угрозе смерти.

ЦРУ не ответило на вопросы о своей роли в мониторинге, эвакуации и расселении солдат спецназа и намерено ли оно помогать военнослужащим и их семьям, оставшимся в Афганистане.

«Соединённые Штаты стремятся обеспечить путь к гражданству США для тех, кто работал на нас на протяжении многих лет. Это требует времени, но мы никогда не забываем [наших] партнёров и стремимся помогать тем, кто помог нам. Мы продолжаем тесно сотрудничать с Государственным департаментом и другими правительственными учреждениями США в этом направлении», ― заявил представитель ЦРУ.

Хаянуддин сказал, что он и его сослуживцы избегали причинять вред мирным жителям во время своих операций, даже используя громкоговорители, чтобы предупредить женщин оставаться дома или укрыться в подвалах до начала боевых действий.

«Для меня это было похоже на священную войну. Я был там, чтобы убивать плохих парней», ― пояснил он.

Он также сказал о чувстве гнева, вины и сожаления и связал свои проблемы в Питтсбурге со своим прошлым. В какой-то момент он вслух спросил, не наказывают ли его Аллах.

Хайануддин служил шесть лет в подразделении, известном как «03», сражаясь с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в южных, пустынных районах Афганистана со своей базы в комплексе, ранее бывшем резиденцией муллы Мохаммада Омара, покойного лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Когда в 2001 году в Кандагар прибыли американские спецподразделения, они превратили его в базу американских и афганских спецслужб. Вместе с сотнями других бойцов спецназа Хайануддин пересёк линию фронта в последние дни войны, чтобы добраться до контролируемой ЦРУ базы «Игл». Оттуда их самолётом доставили в международный аэропорт имени Хамида Карзая, где он проработал недолгое время в отделе безопасности, а потом ему заплатили восемь тысяч долларов наличными ― полугодовой оклад ― и перевели в Форт-Дикс с женой и тремя малолетними детьми.

Специальные подразделения, также известные как мобильные группы по борьбе с терроризмом, были сформированы в 2002 году и до 2012 года полностью контролировалась Соединёнными Штатами, сообщил генерал Ясин Зия, бывший начальник штаба афганской армии. Зия, который много лет занимал руководящие должности в поддерживаемом США афганском правительстве, включая пост заместителя главы разведывательного управления Афганистана, отметил, что «афганское правительство в не вмешивалось в эти дела».

Первое спецподразделение было создано на востоке Афганистана, в гористой местности вдоль границы с Пакистаном, где укрывались талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие боевики. Это подразделение, известное как «Силы защиты Хоста» или KPF, прикрывало юго-восточный регион страны. Позже ЦРУ создало и обучило как минимум ещё три подразделения: «01», действовавшее в провинциях Кабул, Логар и Вардак в центральном Афганистане; «02» ― базировавшееся в Джелалабаде, которое сражалось на востоке, и часть Хаянуддина, «03» ― с базой в Кандагаре, которое действовало в южных провинциях.

Зия сказал, что в 2010 году под давлением тогдашнего президента Афганистана Хамида Карзая официальные лица США согласились передать мониторинг за некоторыми частями «физически, но не технически» национальной безопасности.

«Мы знали имена и звания офицеров определённых частей, но зарплату им платили американцы, задания им давали американцы, и американцы руководили этими частями до конца», ― подчеркнул он.

В то время как администрация Барака Обамы после 2011 года превратила войну в консультативную и контртеррористическую миссию, Соединённые Штаты передали контроль над несколькими отрядами «Сафари» правительству Карзая, но ЦРУ сохранило контроль над другими ключевыми подразделениями, включая «01», KPF и «03».

Целью этих подразделений были «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но они не были подотчетны афганскому правительству (даже президенту). В 2019 году тогдашний советник по национальной безопасности Афганистана Хамдулла Мохиб ответил на обвинения подразделения «01» во внесудебных казнях (включая массовые убийства детей в школах), указав, что это подразделение действовало «при сотрудничестве с ЦРУ».

Хайануддин был на передовой во время чрезвычайного вывода войск США из Афганистана, и теперь он может описать то, что он видел и слышал в последние месяцы войны. Спецподразделения действовали при для поддержке американцев с воздуха, но в августе 2020 года, за год до падения правительства Ашрафа Гани, США начали резко сокращать такую поддержку.

Американские солдаты в Афганистане U.S. National Archives

«Наши американские советники перебрались в Кабул, вертолёты улетели с ними. Наши командиры докладывали американцам об операциях, а американцы просто говорили: «Вперед», ― рассказал Хайануддин.

Когда американцы прекратили авиаподдержку, задачи афганцев значительно усложнились.

«Американские самолёты-разведчики сообщали нам, сколько людей находится там-то, сколько из них вооружены и какое у них оружие, но этих данных мы больше не получали», ― отметил он.

Из-за отсутствия поддержки США с воздуха и неспособности зарождающихся афганских ВВС предоставить аналогичную разведывательную информацию пострадало большое количество бойцов спецназа. Исчезли и самолёты, которые доставляли их в полевые госпитали за считанные минуты. В феврале 2020 года один из товарищей Хаянуддина, Акмаль, подорвался на мине. Американцы доставили его по воздуху в военный госпиталь, и он выжил, хотя и потерял обе ноги. Но восемь месяцев спустя другой боец по имени Шахидулла получил две пули в живот. На этот раз воздушного транспорта не было, а отряд Хаянуддина застрял на вражеской территории, и Шахидулла умер.

Зия сообщил, что после того, как Джо Байден вступил в должность президента США в январе 2021 года, ЦРУ выделило годовой бюджет на специальные части национальной безопасности Афганистана и заявило, что агентство больше не будет их поддерживать. Спецподразделения перешли под контроль афганского правительства после того, как Байден объявил о полном выводе войск США в апреле 2021 года.

Спецподразделения предназначались для нанесения точечных ударов, а не для ведения боевых действий на полях сражений. Они считались одним из самых эффективных элитных подразделений афганских сил безопасности, и прошлым летом, когда американцы уходили, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наступали, многие в правительстве Гани искали в них спасения.

«Я не знаю, сколько взяток получили наши командиры от американских чиновников или правительства Кабула, но они начали закрывать глаза на наше предназначение, отправляя нас на операции, в которых мы несли большие потери», ― сказал Хайануддин.

Он добавил, что иногда гибло по семь-восемь бойцов, что было беспрецедентным для элитного подразделения.

«Я помню, как однажды наши солдаты начали протестовать, но наши командиры к этому не прислушивались. Они продолжали заставлять нас проводить операции», ― рассказывает бывший боец спецподразделения.

Афганский медик, воевавший в отряде «02», сказал, что по мере роста потерь и увеличения масштабов боевых действий моральный дух солдат подразделения начал падать. Как и Хаянуддин, доктор покинул страну прошлым летом. Он сказал, что он и его семья сейчас находятся в США, но просил не называть его имя, опасаясь последствий.

Медик рассказал, что когда поступал приказ идти в бой, некоторые падали в обморок.

«Начать операцию было равносильно самоубийству, потому что не было поддержки с воздуха, не хватало оружия и снаряжения», ― вспоминает он.

Слухи о том, что мирные переговоры между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре привели к соглашению о передаче Афганистана талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не помогли.

«Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отправляли старейшин племён на переговоры и заявили им, что в Дохе было решено, что провинция будет передана талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поэтому лучше не воевать и избегать жертв», ― рассказал врач.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Афганские силы безопасности не могли справиться с потерями. Только в мае 2021 года было убито более 400 военнослужащих. Афганцы больше не желали служить, потому что это стало слишком опасным.

«У нас в подразделении служили очень умелые бойцы, — сказал Хайануддин. ― Я помню, как за один день один из них без надлежащего оборудования обезвредил почти 30 мин».

Он рассказал, что весной 2021 года отряд «03» несколько раз выбивал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из уезда Аргандаб провинции Кандагар, но когда контроль переходил к афганской армии и полиции, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь занимали уезд.

И Хайануддин, и неназванный доктор считают, что афганские силы безопасности в значительной степени сдали юг не потому, что потерпели поражение на поле боя, а в рамках политической сделки. Они не одиноки в этой мысли. Летом 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро взяли под контроль десятки полицейских участков в районах вокруг Кандагара.

Мирза Мохаммад Ярманд, бывший заместитель министра внутренних дел и военный аналитик, рассказал: «Руководство афганских сил безопасности обратилось к сухопутным войскам во многих провинциях страны с просьбой прекратить сопротивление. Мы видели в социальных сетях видеоролики, на которых солдаты плакали, когда им приказали покинуть свои посты и сложить оружие. Это была политическая сделка, которая привела к развалу линии фронта на юге страны».

По словам Ярманда, у солдат, которые хотели сражаться, были перерезаны линии снабжения, и они не получили необходимой поддержки. Он добавил, что, когда афганские части в северной провинции Тахар хотели отстоять свои позиции, им был предоставлен выбор: сдаться талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или бежать в Панджшерские горы, где сохранялись последние очаги сопротивления.

Под Кандагаром отряд Хаянуддина натолкнулся на бегущих полицейских. Он вспоминает: «Они сказали, что их заставу захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мы взяли их с собой, но талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на их посту не оказалось. Когда мы спросили о причине, они сказали, что старейшина их клана велел им передать блокпост талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это всего лишь один пример, но это случалось много раз».

В июне 2021 года отряд «03» перебрасывали с одного участка фронта на другой по мере того, как территории переходил к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ). К концу месяца почти половина уездов Афганистана находилась под контролем радикалов.

Закулисная сделка

Одной из многих загадок последних дней войны было то, как определённые подразделения смогли пройти через территорию, контролируемую талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Кабул и эвакуироваться в Соединённые Штаты и другие страны. Очевидный сговор между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Соединёнными Штатами помогает объяснить их невероятный побег.

Армия США покидает Афганистан (сс) U.S. Marine Corps, 1st Lt. Mark Andries. U.S. Central Command Public Affairs

11 августа 2021 года одна из главных линий обороны в Кандагар пала перед талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Солдаты отряда «03» двинулись в сторону аэродрома Кандагара, который был под контролем радикалов Там они провели два дня в ожидании рейса в Кабул.

14 августа боевики взяли Джелалабад, столицу провинции Нангархар, где Хайануддин проводил отпуск. Он и его младший брат, который также служил в отряде «03», связались со своим командиром и получили приказ ехать в Кабул. Они отправились на такси в столицу по территории, контролируемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Но путешествие оказалось намного легче, чем они ожидали. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) свободно пропускали их.

«Мы думали, что идём на большой риск, но теперь, думаю, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не хотели нападать на нас в рамках своей сделки с Соединёнными Штатами», ― пояснил Хайануддин.

«Доктор» рассказал, что 15 августа, в день взятия Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он и члены его отряда следовали колонной из сотен военных машин с оружием и снаряжением из Джелалабада в Кабул. Они думали, что им придётся драться на блокпостах, но каждый раз талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызывали своих командиров и пропускали их.

По словам «доктора» и двух бывших сотрудников афганской разведки, попросивших не называть их имен, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позволили спецподразделениям безопасно пересечь линию фронта потому, что договорились об этом с правительством США. План эвакуации США зависел от отрядов спецназа, которые работали в службе безопасности в аэропорту Кабула и которым американцы приказали получить паспорта незадолго до падения республики.

ЦРУ отказалось от комментариев. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не ответили на неоднократные запросы о комментариях.

Отряды спецназа («01», «02, «03») благополучно прибыли на базу «Игл», в штаб-квартиру ЦРУ и были переброшены вертолётами в аэропорт Кабула.

В те дни и после бойцов спецназа обвиняли в стрельбе по толпе и избиении мирных жителей, которые хотели улететь. Автор этих строк подтверждает, что эти обвинения верны. Когда он пытался в толпе перед терминалом аэропорта связаться со своим американским коллегой, спецназовец остановил его и, не слушая объяснений, приказал ему сесть. Он сказал, что в противном случае он бы всадил в него десяток пуль, и никто бы с него не спросил.

В США бывшие бойцы спецподразделений кое-как обустраивают свою жизнь. Они тоскуют по родине, беспокоятся о судьбе близких, которых не смогли вывезти из страны, и часто задаются вопросом: «А правильно ли они поступили, воюя на стороне американцев?»