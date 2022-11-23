Анкара, 23 ноября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Турция настроена на обеспечение безопасности вокруг своих границ, заявил 23 ноября президент страны Реджеп Эрдоган. Его слова приводят турецкие СМИ.

Kremlin.ru Реджеп Эрдоган

Он считает, что у Анкары есть право на проведение операций. Эрдоган отметил, что действия турецких войск на территории Сирии и Ирака являются «только началом».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Реджеп Эрдоган дал сигнал о проведении наземной операции на севере Ирака и севере Сирии по устранению террористической угрозы, добавив, что Турция не будет молчать против терроризма.