Москва, 23 ноября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Сегодня, 23 ноября, президент России Владимир Путин поздравил преподавателей и студентов Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» с 80-летием со дня создания вуза, сообщается на сайте Кремля.

Brateevsky (talk page) Главный корпус МИФИ

Президент подчеркнул, что МИФИ внес поистине уникальный вклад в развитие отечественной науки, стратегических отраслей экономики, оборонно-промышленного комплекса.

«Инновационная направленность, новейшие образовательные технологии, мощная исследовательская база позволяют коллективу МИФИ готовить квалифицированных специалистов», — отметил Путин и пожелал воплощения намеченных планов.

ИА REGNUM ранее сообщало, виртуальные копии объектов использования атомной энергии внедряют в процесс образования учёные из Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Читайте подробнее: В России создают виртуальный ядерный реактор