Вашингтон, , 12:39 — REGNUM Некоторые союзники США продолжают поддерживать связи с Россией, несмотря на санкции, пишет американская газета The Wall Street Journal.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы материалы обращают внимание на то, что Вашингтон обеспокоен продолжением сотрудничества Москвы с рядом американских союзников. В частности, экспорт Южной Кореи и Японии в Россию сумел восстановиться на треть, растёт экспорт Китая и Турции, а некоторые европейские банки, например, из Австрии, Чехии и Швейцарии, обслуживают клиентов из России.

По мнению представителей американской власти, мнение которых приводит газета, эти «бреши» не позволяют США обеспечить экономическую изоляцию Москвы. В связи с этим, Вашингтон призывает союзников ужесточить антироссийские санкции.