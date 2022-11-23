Москва, 23 ноября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Автозавод «Москвич» к 2027 году выйдет на полную технологическую независимость. Об этом 23 ноября сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Ройтер Михаил Григорьевич. На конвейере. АЗЛК. 1970-е

Он рассказал, что до 2025 года у завода имеются чёткие планы по наращиванию уровня технологической независимости по уровням локализации на этапах сварки, покраски с «выходом на полную технологическую независимость к 2027 году».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября в Москве на автомобильном заводе «Москвич» запущено производство модели «Москвич 3».