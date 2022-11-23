Стокгольм, 23 ноября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Уровень потепления в Швеции был в два раза больше, чем в мире в целом. Это показывает подборка исторических данных, сделанная Шведским институтом гидрологии и метеорологии, передает радиостанция Ekot.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция

Статистика показывает, что по сравнению с концом XIX века в Швеции стало на 1,9 градуса теплее.

По словам метеорологов, Швеция является уязвимой страной к изменению температур. Дело в том, что климат меняется быстрее на полюсах Земли, а Швеция находится далеко на севере.

С 80-х годов на территории Швеции, следует из статистики, также стало больше дождей, а количество солнечного света увеличилось на 10%.