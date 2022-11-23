Социал-демократы предложили увеличить расходы бюджета Швеции на фоне надвигающегося кризиса

Стокгольм, , 11:52 — REGNUM Социал-демократы предлагают увеличить размер детских пособий в Швеции. Об этом заявил официальный представитель партии по вопросам политики и экономики Микаэль Дамберг в эфире телеканала SVT.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы на пороге трудных времен, мы движемся к рецессии. Важно, чтобы бюджет отражал эту серьезность», — считает Дамберг.

Социал-демократы также предлагают увеличить общие государственные взносы на социальное обеспечение на 1,2 миллиарда долларов.

«Важно, чтобы финансово серьезная ситуация не коснулась детей и персонала по уходу за пожилыми людьми, которым и без того приходится очень тяжело», — отметил Дамберг.

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