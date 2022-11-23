Социал-демократы предложили увеличить детские пособия в Швеции
Социал-демократы предложили увеличить расходы бюджета Швеции на фоне надвигающегося кризиса
Стокгольм, 23 ноября, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Социал-демократы предлагают увеличить размер детских пособий в Швеции. Об этом заявил официальный представитель партии по вопросам политики и экономики Микаэль Дамберг в эфире телеканала SVT.
Иван Шилов ИА REGNUM
Швеция
«Мы на пороге трудных времен, мы движемся к рецессии. Важно, чтобы бюджет отражал эту серьезность», — считает Дамберг.
Социал-демократы также предлагают увеличить общие государственные взносы на социальное обеспечение на 1,2 миллиарда долларов.
«Важно, чтобы финансово серьезная ситуация не коснулась детей и персонала по уходу за пожилыми людьми, которым и без того приходится очень тяжело», — отметил Дамберг.