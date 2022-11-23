В посёлке под Горловкой снаряды ВСУ перебили газопровод и ЛЭП

Горловка, ДНР, , 11:37 — REGNUM Гражданская инфраструктура — газопровод и линии электропередачи — повреждены в посёлке Гольмовский в результате обстрела со стороны киевских войск. Об этом мэр Горловки Иван Приходько сообщил 23 ноября в своём телеграм-канале.

Осколок снаряда Александр Погожев © ИА REGNUM

Посёлок Гольмовский относится к Никитовскому району Горловки. В результате разрывов снарядов повреждены жилой дом, газопровод и линии электропередачи на улице Федосеева, уточнил мэр.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, ВСУ выпустили по пригороду Горловки пять снарядов калибра 152 мм. Также обстрелу подверглись Донецк, Ясиноватая и Макеевка.

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