Идлиб, Сирия, 20 декабря, 2019, 22:38 — ИА Регнум. Подразделения сирийской армии в ночь с 19 на 20 декабря отразили две крупных атаки боевиков в провинции Идлиб, сообщил 20 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

На участке Аджаз — Телль-Хазна в провинции Идлиб в 21:45 после артиллерийского обстрела порядка 300 боевиков с бронетехникой вклинились в систему обороны сирийской армии на глубину до 1,5 км. Их дальнейшее продвижение было остановлено ударами авиации и артиллерийским огнём.

Почти одновременно, в 22:05 до 400 боевиков при поддержке бронетехники и внедорожников с тяжёлым вооружением пошли в атаку на участке Суккаят — Зарзур в направлении населенного пункта Абу-Дали провинции Идлиб.

По информации российского Центра, обе атаки были отбиты, потери незаконных вооружённых формирований оцениваются в 200 убитых и раненых.

Сирийские военные потеряли 17 человек убитыми, 42 человека получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Совбезе ООН постпред США Келли Крафт потребовала от правительства Сирии «воздержаться» до конца года от военных операций против «оппозиции» в Идлибе.