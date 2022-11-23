Ледяной дождь в Нижнем Новгороде привёл к перебоям в движении транспорта

Нижний Новгород, , 11:04 — REGNUM В Нижнем Новгороде не все горожане смогли вовремя попасть на работу и учёбу, а также по своим делам. Причиной ледяной дождь и гололёд, которые привели к перебоям в движении троллейбусов и трамваев.

Ледяной дождь Kamelia

Как делятся жители города в соцсетях, некоторым из них пришлось идти пешком по трамвайным путям, так как из-за обледенения контактных проводов один из вагонов встал, преградив движение остальным.

«По мере устранения экстренных ситуаций движение электротранспорта нормализуется. Движение троллейбусов восстановлено до 98%, трамваев ― до 90%», ― сообщили в «Нижегородэлектротрансе».

На фото, размещённых в интернете, видно, что улицы города превратились в настоящий каток и горожане едва могут устоять на ногах. Также на фотографиях и видео запечатлены покрытые ледяным панцирем машины, упавшие от намёрзшего льда деревья.

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В администрации Нижнего Новгорода заявили, что для борьбы с неблагоприятными метеорологическими явлениями городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, ледяной дождь 23 ноября накрыл Самару.