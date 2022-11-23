Москва, 23 ноября, 2022, 10:52 — ИА Регнум. На сегодняшний день в портах Бельгии, Латвии, Нидерландов и Эстонии заблокировано свыше 260 тысяч тонн удобрений российской компании «Уралхим». Об этом 23 ноября рассказал глава «Уралхима» Дмитрий Мазепин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Gncr.com Азотные удобрения

«У «Уралхима» в портах Эстонии, Латвии, Бельгии, Голландии было заморожено 262 тысячи тонн (продукции — ред.), у «Акрона» — 52 тысячи тонн и «Еврохима» - почти 100 тысяч тонн», — сказал он.

Также Мазепин попросил у президента России поддержать инициативу «Уралхима» по разблокированию с участием ООН этих находящихся под санкциями Запада удобрений и передаче их бесплатно нуждающимся в этом странам Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Европейская комиссия в попытках придумать «правовой механизм конфискации российских активов» идет по опасному юридическому пути с непредсказуемыми последствиями, ведь законного механизма изъятия российских активов не существует.