В Хабаровске назвали новую дату запуска прямых авиарейсов в Алма-Ату
Прямое пассажирское авиасообщение между Хабаровском и Алма-Атой запустят 15 декабря
Хабаровск,
23 ноября 2022, 10:46 — REGNUM Прямые пассажирские авиарейсы между Хабаровском и Алма-Атой запустят 15 декабря. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба хабаровского аэропорта.
«Полеты в Алма-Ату будут осуществляться еженедельно по четвергам. Перевозчиком на данном направлении выступит казахстанская авиакомпания SCAT», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный рейс может быть интересен не только для тех, кто хочет посетить Казахстан. Эту страну можно использовать для транзита «на Мальдивские или Сейшельские острова, в Южную Корею, Таиланд, Индию, Вьетнам, Турцию и др».
Напомним, ранее пресс-служба хабаровского аэропорта сообщала, что рейсы в Казахстан стартуют с 8 декабря.
История вопроса
Авиаперевозками называют перевозки пассажиров и транспортировку грузов воздушным транспортом. Хотя первые пассажирские самолеты были построены ещё до Первой мировой войны, лишь в 30-е годы перелеты стали более-менее массовым явлением. В 50-60-е годы старые поршневые самолеты активно начали вытеснять реактивные, благодаря чему стала резко расти средняя скорость перелетов. Своего пика эта тенденция достигла в конце 60-х, когда были созданы сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144 и "Конкорд". Однако из-за низкой экономичности, а также шумности они были сняты с эксплуатации без замены, а авиакомпании сосредоточились на снижении затрат.
Региональные и районные авиаперевозки в России являются отдельной и болезненной темой. Развитая ранее малая авиация в СССР с развалом Союза фактически прекратила свое существование. С нулевых годов делаются попытки её возрождения. Несмотря на это, а также на заявления чиновников о жизненной необходимости легких пассажирских и грузовых самолетов из-за отсутствия дорог на большей части территории Сибири и Дальнего Востока, малая авиация остаётся зачастую единственным видом транспорта в этих районах.