Вашингтон, 23 ноября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В данный момент в США растёт тенденция по сексуализации несовершеннолетних, что ни у кого не вызывает вопросов. Об этом 22 ноября заявил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своего шоу.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам Такера, эта проблема гораздо шире, чем нанесение несовершеннолетним увечий в ходе операций по смене пола.

«Это часть тенденции. Она состоит в том, что взрослые люди переходят черту, которая всегда была очевидной, становясь причастными к проблеме сексуализации детей. Это всегда было и должно быть наиболее табуированным действом в цивилизованном обществе. Оно считается неприемлемым даже в среде тех, кто отбывает срок в тюрьме. Но теперь, кажется, эта тенденция становится всё более распространённой», — сказал он (цитата по ИноТВ).

Также телеведущий привел в качестве примера рекламную кампанию одного из американских брендов одежды, намекающей на одобрение детской порнографии.

При этом Такер указал на отсутствие в США волны нравственного негодования по этому поводу, хотя фактически в стране есть целая построенная на нём индустрия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября филиппинский министр юстиции Йесус Криспин Ремулла заявил, что призывы ООН легализовать однополые браки и аборты на Филиппинах отклонили власти этого островного государства.