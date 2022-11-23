В парламенте Австралии депутат заплакала, рассказывая историю о личном опыте домашнего насилия

Канберра, , 10:53 — REGNUM Депутат Палаты представителей Австралии от штата Квинсленд Карен Эндрюс не выдержала и заплакала в парламенте, произнося эмоциональную речь, в которой рассказала о своем опыте домашнего насилия. Об этом 23 ноября сообщил телеканал Nine News.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Эндрюс рассказала о своем опыте того, как одна женщина, с которой она была в близких отношениях и о которой она заботилась, пережила «жестокую ситуацию». Ее выступление было приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, который отмечается в эту пятницу, 25 ноября.

«К сожалению, я одна из тех, кому приходилось ждать, пока придут текстовые сообщения и телефонные звонки … и я задавалась вопросом, жив ли еще тот человек, которого вы любите», — сказал Эндрюс в ходе заседания парламента.

«За это время, которое мне здесь отведено, как долго я еще буду оставаться депутатом, я посвящу себя работе, чтобы положить конец этому насилию», — добавила политик.