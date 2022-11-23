Президент Франции Макрон встретится с Ассоциацией мэров в Париже

Париж, , 10:21 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с мэрами, собравшимися в Париже в эту среду, 23 ноября, передает BFM TV.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В этом году Елисейский дворец в Париже заявил, что президент не будет произносить заключительную речь на 104-м Конгрессе Ассоциации мэров Франции, вместо главы государства выступит премьер-министр Элизабет Борн.

Эммануэль Макрон выступит перед тысячей мэров, но уже во время ставшего традиционным приема в Елисейском дворце.

Правительство активизировало свои действия в последние недели, объявив о выделении местным властям дополнительных 1,2 млрд евро в виде кредита для ускорения экологического перехода и пяти млрд к 2026 году для «оживления» центра 234 городов. Элизабет Борн ранее объявила о более высоком, чем ожидалось, увеличении гранта для местных органов власти в 2023 году до 320 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, сенат во Франции дал добро на легализацию отработанного фритюрного масла в качестве топлива, но резко ограничил возможности его использования.

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